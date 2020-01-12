Стажирующийся в NASA школьник открыл новую планету

Десятиклассник Вольф Кукер из Соединенных Штатов помог сотрудникам NASA открыть новую планету, когда проходил в агентстве стажировку.

Как сообщается на сайте Национального аэрокосмического агентства США (NASA), летом минувшего года он проходил стажировку в Центре космических полетов им. Годдарда. Его первым заданием было наблюдение за яркостью звезд. На третий день стажировки он заметил на орбите двух звезд необычную тень. Сначала школьник подумал, что это обычное звездное затмение, однако его не подтвердили прогнозы.

Итогом стало заявление NASA об обнаружении новой планеты TOI 1338b. Согласно данным агентства, планета находится на расстоянии 1,3 тыс. световых лет от нашей планеты. Ее размеры почти в семь раз превышают размеры Земли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что NASA показало снимок галактической «рождественской елки».