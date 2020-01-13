На углу Троицкого и Измайловского в результате жесткого ДТП разбился автомобиль

Машина получила серьезные повреждения, а водитель чудом остался жив.

Все случилось сегодня утром, 13 января. Об инциденте рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на углу Троицкого и Измайловского проспектов. По непонятной причине легковой автомобиль угодил в аварию, превратившись после этого в груду металла. Водитель, уверяют свидетели, мог быть пьяным. При этом мужчине удалось выжить, но пока информацию не подтвердили официальные органы.

На место прибыли спасатели и представители ДПС. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прорыв трубы превратил проспект Непокорённых в реку. По неподтвержденной информации, ряд домов остались без холодного водоснабжения.