Дед подозреваемого в убийстве восьмиклассника рассказал об инциденте на Васильевском

Мужчина уверен, что погибший скончался после удара о камень.

Об этом стало известно 12 января. Обо всем рассказал дед восьмиклассника, обвиняемого в убийстве, корреспонденту 78.ru. Мужчина заявил, что вышел покурить, когда все произошло. Он услышал какой-то грохот и спросил у мальчика, что случилось, а тот заверил, что в квартире споткнулся отчим. Только когда дед вернулся в комнату он увидел, что мужчина лежит на полу.

«Непонятно, как так можно упасть, чтобы башкой удариться об камень»,

— пояснил он.

При этом известно, что 46-летний мигрант скончался из-за ножевого ранения. Вполне возможно, что дед пытается выгородить родственника, который обучаясь в восьмом классе уже не раз совершал правонарушения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подозреваемые в убийстве жителя коммуналки во Фрунзенском районе задержаны. Подозреваемыми в совершении преступления оказались 28-летний мигрант из Узбекистана, 70-летний безработный и его 38-летняя дочь, которая находилась в квартире на правах гостьи.