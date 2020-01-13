Ожиганов рассказал об эмоциях после первой забитой шайбы за СКА

Хоккеист приблизил команду к победе.

Об этом стало известно 12 января. Обо всем защитник СКА Игорь Ожиганов рассказал после матча с «Динамо». Он заявил, что ему удалось забить первый гол после присоединения к петербургской команде. Это вызвало у Ожиганова неподдельные эмоции радости. Он также подчеркнул, что остался доволен игрой в целом – динамовцев хоккеист назвал достойными соперниками, которые создавали хороший темп игры.

О своей шайбе Ожиганов заявил, что «такие голы ломают игры». Напоминаем, что матч завершился со счетом 2:1 в пользу СКА.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюбу на медосмотре сравнили с врагом Бэтмена. Футболиста сфотографировали в маске и с множеством подключенных датчиков. Обследование он прошел вместе с другими игроками «Зенита» перед зимними сборами.