В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении «Дикси»

Мужчина угрожал сотрудникам магазина предметом, похожим на нож.

Об этом стало известно сегодня, 13 января. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили собственные источники. Все случилось в воскресенье в магазине «Дикси» на Лиговском проспекте. По предварительным данным, 24-летний мужчина, угрожая ножом, похитил из двух касс всю выручку и скрылся с места происшествия. Сотрудники магазина нажали на тревожную кнопку, сотрудники правоохранительных органов прибыли незамедлительно и благодаря камерам видеонаблюдении смогли распознать подозреваемого в преступлении.

Через несколько часов мужчину задержали. При себе у него было восемь ножей. В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело из-за разбоя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге подросток напал на главу отдела по работе с проблемными семьями и детьми. Сотрудница государственного учреждения едва не стала жертвой подростка, пытавшегося обокрасть её. Юноша убежал, когда женщина начала кричать.