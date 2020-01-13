Петарда взорвалась рядом с детской коляской в Невском районе

Петарда взорвалась рядом с детской коляской в Невском районе
Никто не пострадал.Фото: pixabay

В Невском районе Петербурга рядом с детской коляской взорвалась петарда. Это произошло в воскресенье, 12 января.

Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в Сети.

«В районе 22 часов Эдуард гулял с ребенком у дома № 16 по Октябрьской набережной. Рядом кинули петарду — чуть в коляску не попали», — сообщили пользователи сообщества «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Пользователи сообщества предполагают, что петарда могла быть брошена близко к коляске случайно.

Ребенок в коляске не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на парковке в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе у дома № 13 на улице Маршала Тухачевского утром, 9 января, произошло чрезвычайное происшествие. Иномарка загорелась на автомобильной парковке. Информации о пострадавших нет.

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Петарда взорвалась рядом с детской коляской в Невском районе