Петарда взорвалась рядом с детской коляской в Невском районе

В Невском районе Петербурга рядом с детской коляской взорвалась петарда. Это произошло в воскресенье, 12 января.

Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в Сети.

«В районе 22 часов Эдуард гулял с ребенком у дома № 16 по Октябрьской набережной. Рядом кинули петарду — чуть в коляску не попали», — сообщили пользователи сообщества «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Пользователи сообщества предполагают, что петарда могла быть брошена близко к коляске случайно.

Ребенок в коляске не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на парковке в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе у дома № 13 на улице Маршала Тухачевского утром, 9 января, произошло чрезвычайное происшествие. Иномарка загорелась на автомобильной парковке. Информации о пострадавших нет.