Готовятся изменения в налоговой системе

Готовятся изменения в налоговой системе
Документ разработали ЛДПР.Фото: pixabay.com

Законопроект, в котором предлагают освободить малоимущих россиян от уплаты НДФЛ, был разработан в ЛДПР.

Для того, чтобы попасть под действие законопроекта, доход россиян должен быть ниже двух МРОТ. Депутаты считают, что данная мера даст толчок экономическому росту. Это должно произойти за счёт увеличения покупательской способности освобождённых от НДФЛ физических лиц граждан.

Проект разработали глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Алексей Нилов, вице-спикер Игорь Лебедев и депутат Борис Пайкин.

В пресс-службе Нилова рассказали, что документ был направлен председателю правительства Дмитрию Медведеву. Об этом сообщили РИА Новости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России вступили в силу новые правила ПДД.

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