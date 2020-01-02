В России вступили в силу новые правила ПДД

Поправки в правила дорожного движения в России были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Водители теперь могут предоставлять для проверки полисы ОСАГО сотрудникам ГИБДД в бумажном и электронном виде.

Сотрудники ГИБДД смогут запросить необходимые им данные в системе и проверить подлинность документа обязательного страхования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 1 января следующего года в России вступит в силу несколько новых дорожных штрафов для автомобилистов. Штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей коснется пользователей каршеринга, которые оставляют машину во дворах многоквартирных домов.