На Дыбенко избили женщину на глазах у прохожих

На Дыбенко избили женщину на глазах у прохожих
Фото: Pixabay

Свидетельница заявила об увиденном в полицию. Жертва агрессии лежит в реанимации.

Об этом стало известно 13 января. Обо всем сообщили источники gazeta.spb.ru. Все случилось на улице Дыбенко в воскресенье, рассказывает очевидица. Неизвестный набросился на 50-летнюю женщину и избил ее. В результате пострадавшей понадобилась госпитализация – она находится в тяжелом состоянии в реанимации. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также травму грудной клетки и перелом ребер. Пока что пациентку опросить не удается.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мужчина избил курьера и отобрал у него заказ. Пострадавший отправился в отделение полиции и написал заявление. Он рассказал, что нападавшему около 35 лет.

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