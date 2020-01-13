В Петербурге мужчина избил курьера и отобрал у него заказ

Ему не захотелось платить две тысячи рублей.

Об этом стало известно сегодня, 13 января. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили собственные источники. Все случилось в воскресенье на Мартыновской улице. Курьер доставил заказ мужчине, и просил его заплатить две тысячи рублей за товар и услугу доставки. Вместо того, чтобы достать деньги, агрессор стукнул курьера кулаком по лицу, отобрал заказ и скрылся.

Пострадавший отправился в отделение полиции и написал заявление. Он рассказал, что нападавшему около 35 лет. Мужчина предложил курьеру пройти на кухню, где он собирался проверить товар, но затем сказал, что у него нет денег и ударил гостя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге курьеру предъявили обвинение в попытке изнасиловать заказчицу. Расследование уголовного дела продолжается.