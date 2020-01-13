Петербуржца будут судить за фиктивную постановку на учет иностранцев

В своем доме он зарегистрировал девять человек.

Об этом стало известно сегодня, 13 января. Обо всем сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. Житель Адмиралтейского рода предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет девяти иностранных граждан. Он зарегистрировал их по своему адресу еще летом 2019 года, заранее зная, что проживать мигранты там не будут.

Уголовное дело собираются рассмотреть в Октябрьском районном суде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженке дали условный срок за фиктивную регистрацию 40 мигрантов. Ее приговорили к 1 году 2 месяцам лишения свободы условно и испытательным сроком 1 год 6 месяцев.