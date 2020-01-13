На Белы Куна под окнами дома нашли тело женщины

Гражданка Узбекистана могла выпасть из окна дома и получить травмы, несовместимые с жизнью.

Все случилось еще 12 января. Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина, о которой сообщали очевидцы в социальной сети «Вконтакте», являлась гражданкой Узбекистана. Она проживала вместе с сыном на Таллинском шоссе, и, судя по документам, должна была покинуть Россию еще 30 декабря 2019 года, так как истек официальный срок пребывания в стране. Она упала с большой высоты в черной кофте, рейтузах и сапогах. Что стало причиной инцидента – выяснить до сих пор не удалось. В результате иностранка погибла.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Репищева под домом нашли тело женщины. По предварительным данным, она упала с большой высоты и, получив серьезные травмы, погибла на месте происшествия.