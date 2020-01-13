Стало известно, чего ждут россияне от 2020 года

Стало известно, чего ждут россияне от 2020 года
Россияне ожидают улучшения жизни. Фото: pixabay.com

Максимальное количество людей за последние несколько лет считают, что год будет для них удачным.

Об этом стало известно сегодня, 13 января. Обо всем сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные Левада-центра. Социологи поговорили с россиянами и узнали, чего они ждут от 2020 года. В опросе приняли участие более 1,6 тысяч человек. Большинство считают, что в текущем году будет много отставок министров, а также коррупционные скандалы. В связи с этим россияне ожидают митингов, но не верят, что случится экономический кризис – с каждым годом показатель падает.

Также россияне сомневаются, что возможен вооруженный конфликт с США и НАТО. Они верят, что 2020 год принесет много хороших новостей и что жизнь станет лучше как минимум для каждого лично.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что социологи выяснили, как американцы относятся к импичменту Трампу. Так, согласно опросу, 48% респондентов поддерживают импичмент, такое же количество – 48% — выступают против отставки Трампа.

левада-центр опрос
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