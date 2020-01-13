Стало известно, чего ждут россияне от 2020 года

Максимальное количество людей за последние несколько лет считают, что год будет для них удачным.

Об этом стало известно сегодня, 13 января. Обо всем сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные Левада-центра. Социологи поговорили с россиянами и узнали, чего они ждут от 2020 года. В опросе приняли участие более 1,6 тысяч человек. Большинство считают, что в текущем году будет много отставок министров, а также коррупционные скандалы. В связи с этим россияне ожидают митингов, но не верят, что случится экономический кризис – с каждым годом показатель падает.

Также россияне сомневаются, что возможен вооруженный конфликт с США и НАТО. Они верят, что 2020 год принесет много хороших новостей и что жизнь станет лучше как минимум для каждого лично.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что социологи выяснили, как американцы относятся к импичменту Трампу. Так, согласно опросу, 48% респондентов поддерживают импичмент, такое же количество – 48% — выступают против отставки Трампа.