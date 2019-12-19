Социологи выяснили, как американцы относятся к импичменту Трампу

В США провели опрос граждан об импичменте главе Белого дома Дональду Трампу.

Опрос показал, что мнения американцев по этому поводу разделились поровну, сообщает NBC News.

Так, согласно опросу, 48% респондентов поддерживают импичмент, такое же количество – 48% — выступают против отставки Трампа.

Большинство опрошенных сторонников республиканцев (90%) против импичмента Трампа. При этом 83% сторонников демократов выступили за проведение процедуры.

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент главе Белого дома Дональду Трампу.

Палата представителей поддержала сразу два обвинения Трампа: в злоупотреблении властью и препятствии работе конгресса, сообщает ТАСС.

Это не означает, что Трамп отправлен в отставку. Следующее голосование по импичменту должно состояться в сенате, большинство в котором — республиканцы. Из республиканцев пока никто не заявлял, что поддерживает импичмент Трампу. Процедура импичмента Трампа была инициирована после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. В беседе президент США попросил начать расследование против связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера газовой компании Burisma Holdings.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.Такое заявление глава США сделал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.