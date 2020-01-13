Отели распродают имущество

Мини-отели и хостелы в Петербурге начали продавать свое имущество, сообщает «Свое дело плюс» . Бывшие отельеры с надеждой ждут, как ситуация разрешится в Крыму, где 90% сектора работает в жилом фонде.

Например, отель The 5th floor house, расположенный в самом центре города, на Гражданской улице, опубликовал горестное объявление в сети Инстаграм о том, что в отеле началась распродажа имущества в связи с закрытием — подписчики, среди них много бывших постояльцев отеля, спрашивают, сколько стоит лампа на снимке, диван, столик и выказывают сочувствие.

Отзывы на Booking.com об этом отеле только положительные. Тем не менее в таком положении — вне закона- после вступления в силу закона Хованской — оказались 1600 сертифицированных и классифицированных отелей и, примерно, 340 хостелов.

Закрываются те малые средства размещения, кто не смог перевести свои площади в нежилой фонд, а также те, кто не хочет работать по договорам найма в ожидании следующего карательного закона в отношении малого бизнеса. Депутат Галина Хованская и девять ее коллег по Госдуме в ноябре 2019 года внесли на рассмотрение следующий законопроект, запрещающий услуги посуточного найма в жилом фонде.

Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга, рассказывает историю, не называя имен: петербургский мини-отель заключил договор с хозяином большой расселенной коммуналки в Центральном районе. «В квартире было 6-7 комнат, их расселили, семьи получили квартиры. Отремонтировали саму квартиру, 1 млн рублей вложили в ремонт подъезда, — говорит Тамара Буйлова, — жильцов обучили не кидать хабарики, не ходить по дому в майках. Все стало чинно, благородно, как и полагается в культурной столице России».

В поисках правды

Этой осенью хозяин, будучи человеком состоятельным и не желающим работать на рынке, который находится в состоянии турбулентности, расторг договор аренды с отелем. Отель понес убытки — бронирования здесь были вплоть до лета 2020 года. Гостиницу закрыли — через месяц жители двух оставшихся в парадной квартир, где также предполагалось расселение, заметались в поисках правды.

«В коммуналках, где 10-12 комнат, и площадь 250-300 м2 — жить сложно. Такая квартира стоит 30 млн рублей — большого спроса на такие квартиры под жилье в городе нет», — говорит Тамара Буйлова. Жители этих квартир, которые собирались получить отдельные квартиры и улучшенные комнаты, пришли к владельцу расселенной квартиры с просьбой «вернуть отель», не отнимать у них надежду, потому, что они жили рядом с отелем несколько лет и все в парадной «было в порядке», они тоже «стояли в очереди на расселение», и теперь им объявили, что больше ждать нечего. Государство остается равнодушным к таким историям, которых в городе в эти дни множество, рассказывают в Ассоциации малых гостиниц.

Продаются годами Есть другие подобные истории, есть хорошие отношения с соседями по парадной, по дому, а есть плохие, где фигурируют уголовные дела. Однако, в большинстве случаев были солидные вложения в ремонт парадных, улучшение инфраструктуры дома.

«Я просмотрела какое то количество квартир, выставленных на продажу, бывшего формата малых отелей, — говорит Тамара Буйлова, — Эти квартиры продаются годами. Есть такие, которые выставлены в 17 году — их никто смотреть не ходит. Цены на них падают». Это может вскоре ощутить строительный рынок. Риэлторы говорят, что состоятельные покупатели предпочитают покупку недвижимости за городом — в Курортном районе, а также на Крестовском острове. «Никому уже особенно не нужен пыльный загазованный центр города для проживания, — рассуждают риэлторы, — тем более, если у семьи есть загородный коттедж, в этом случае в городе можно иметь сравнительно небольшую комфортабельную квартиру в новом или капитально отремонтированном доме, чего у бывших отелей нет».

Цена квартир Малая Конюшенная, Золотой треугольник Петербурга — здесь 19 лет действовала мини-гостиница «Корона». Ее владелец, бывший дипломат и сотрудник ООН, Роман Косицын рассказывает как «вместо того, чтобы жить где-нибудь на Багамских островах», 20 лет назад расселял петербургскую коммуналку площадью 300 м2, всем жителям коммуналки купил отдельные квартиры — всего 8 квартир. Как отремонтировал вместе соседями парадную, сделав ее «лучшей парадной в Петербурге». Как работал мини-отель на 8 номеров, имея рейтинг на Booking 9,2 — 9,6, и никому не причинял вреда.

«А потом пришли соседи и сказали мне, — вспоминает Роман Косицын, — ты нам не мешаешь и все такое, но вот само существование твоего отеля в нашей парадной может сказаться на цене наших квартир, если мы вдруг надумаем их продавать». Предприниматель уверен, что такие же «соседи» по Госдуме пришли к Галине Хованской пять лет назад — и сказали, что хостелы и гостиницы могут сказаться на цене их дорогой московской недвижимости. И судьба малых отелей в жилом фонде была решена.

«Конечно, среди нормальных законопослушных отелей и хостелов, которые часть мировой тревел-культуры, было несколько ночлежек со своими темными историями, — говорит Роман Косицын, — вот их и следовало было закрыть в назидание другим». Но для этого нужно было работать полиции, судиться, гораздо легче запретить все. «Депутаты пошли по протоптанной тропе запретов, а Галина Хованская, следует отметить, действует на редкость последовательно», — комментирует владелец бывшей «Короны» и спрашивает: «А зачем строили Крымский мост? Закон Хованской убьет туристическую отрасль полуострова».

Надежда на Крым Действительно, глава Крыма Сергей Аксенов 27 декабря обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину, где высказал мнение о нецелесообразности принятия «второй очереди» закона Хованской о запрете посуточного найма в жилом фонде. «Эти меры крайне отрицательно отразятся на развитии туристической отрасли в Крыму», — пишет Сергей Аксенов. В случае его принятия закон запретит работу 1390 предпринимателей, оставит без работы 4 тысячи наемных работников. Потери для Крыма в целом составят полмиллиарда рублей. Если бы этого закона не было, с помощью программы легализации из тени собирались вывести минимум 3 тысячи крымских отелей.

Роман Косицын выставил свой отель на продажу, но не рассчитывает то, что это будет быстро. Поэтому одновременно сдает комнаты-студии в долгосрочный найм. «Но это кратно уменьшило доход предприятия», — сетует бывший отельер. Роман Косицын и тысячи его коллег в Петербурге надеются, что в Госдуме прислушаются к голосу Крыма. Тогда и Петербургу смолчать будет как-то странно — в городе тысячи его жителей вели законную деятельность и платили налоги, создавали рабочие места для десятков тысяч петербуржцев.

Текст: Лилия Агаркова, «Свое дело плюс»