Ивлеева призналась, что поправилась в Петербурге

Блогер приезжала погостить к матери, которая вкусно кормила ее.

Об этом стало известно сегодня, 13 января. Обо всем блогер Анастасия Ивлеева рассказала в Instagram-аккаунте. Она заявила, что ее отдых в Санкт-Петербурге подошел к концу – телеведущая возвращается в Москву с парой лишних килограммов. Ивлеева призналась, что во время праздничных застолий слишком много ела, потому что блюда ее матушки очень вкусные.

Напоминаем, что во время отдыха блогер выяснила, что у нее есть аллергия на кошек. Она хотела обнять животное, когда ей вдруг стало хуже. Ивлеева расстроилась, ведь она любит котов, но теперь не сможет завести его у себя дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ивлеева о намерении рожать: «Вы сейчас обалдеете». Недавно блогер и телеведущая вышла замуж на рэпера Элджея. С тех пор подписчики спрашивают, когда они заведут детей.