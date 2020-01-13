Цены на хлеб в России могут вырасти

В 2020 году из-за самого низкого урожая ржи в России цены на хлеб и хлебобулочные изделия могут вырасти. Об этом сообщили РИА «Новости».

В 2019 году было собрано 1,4 млн тонн ржи, об этом свидетельствуют данные Росстата. Центр агроаналитики Минсельхоза РФ рассказал, что это самый низкий урожай в России с 1965 года.

О росте цен на 6,5-7% рассказал президент Российской гильдии пекарей и кондитеров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге управляющая компания очистила горельефы в виде голов русалок на фасаде дома Николаевых на Садовой улице. Вандалы измазали краской лица русалок.