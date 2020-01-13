Сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» может появиться в Европе

В 2020 году планируют в тестовом режиме запустить сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» в одном из городов Евросоюза. Участие в тестовом режиме примут примерно 1000 электромобилей.

Компания рассматривает для места проведения тестового режима Мадрид и Копенгаген, некоторые города во Франции и Италии.

«Яндекс.Драйв» объявляет о планах экспансии во время, когда в работающей каршеринговой компании ShareNow в Европе рассказали намерении приостановить операции в Лондоне, Брюсселе и Флоренции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.