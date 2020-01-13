Сроки оформления финской визы сократились до 9-11 дней

Генконсульство Финляндии в Петербурге огласило сроки рассмотрения заявления на визу. Оформление займет от 9 до 11 дней.

Подавшие заявление 13 января, предположительно получат визу 22 января, подавшие 14 января — 23 января, 15 января — 24 января, 16 января — 27 января, 17 января — 28 января, сообщается на сайте дипмиссии.

В Генконсульстве подчеркивают, что сроки рассмотрения визы не зависят от того, куда подавать заявление. Документы принимаются не менее чем за 15 дней до выезда.

«Заявление на визу можно подавать не раньше, чем за три месяца до начала планируемой поездки», — напомнили в дипмиссии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что генеральное консульство Финляндии в Петербурге в 2019 году выдало на 19% больше виз, чем годом ранее. К рассмотрению было принято 647 тыс. заявлений. Количество отказов составило менее 1%.