В Новой Голландии можно сдать старую новогоднюю елку

Все хвойные будут измельчены и отправлены в центр для диких животных «Велес» . Фото: Pixabay

Все хвойные будут измельчены и отправлены в центр для диких животных «Велес» . Фото: Pixabay

В Новой Голландии появится пункт приема новогодних елок.

Елку можно будет оставить на специальной площадке за «Бутылкой» рядом с контейнерами для раздельного сбора 14, 15 и 16 января с 10:30 до 22:00.

Все хвойные будут измельчены и отправлены в центр для диких животных «Велес» и конный клуб «Кентаврик».

Жители Петербурга могут помочь животным, сдав свою новогоднюю ель в пункт приема, из которых они направляются в центр реабилитации животных «Велес» в Ленобласти. Там ели используют а качестве мягкой подстилки для зверей. Новогодние деревья можно сдать в пункты приема.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе Петербурга с 8 по 18 января будет открыт пункт приема живых новогодних деревьев. Их будут перерабатывать на щепки.