Три машины столкнулись в ДТП на перекрестке Заневского и Новочеркасского

На пересечении Заневского и Новочеркасского в Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин. Автомобили столкнулись. Все случилось в ночь с 13 на 14 января,

«В ДТП на перекрёстке Заневского и Новочеркасского проспектов пострадал пассажир такси», — сообщили пользователи сообщества «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Очевидцы в Сети сообщили, что в аварии пострадал один человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.