Иномарка врезалась в грузовик в Кудряво

Иномарка врезалась в грузовик в Кудряво
ДТП. Фото:vk.com/unreleased_dtp

На Областной улице в Кудрово произошло дорожно-транспортное происшествие.

«В городе Герое Кудрово, на Областной улице сухая дорога, уличное освещение есть», — сообщили очевидцы аварии в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы сообщили, что в ДТП никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на парковке в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе у дома № 13 на улице Маршала Тухачевского утром, 9 января, произошло чрезвычайное происшествие. Иномарка загорелась на автомобильной парковке. Информации о пострадавших нет.

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