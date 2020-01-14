Иномарка врезалась в грузовик в Кудряво

На Областной улице в Кудрово произошло дорожно-транспортное происшествие.

«В городе Герое Кудрово, на Областной улице сухая дорога, уличное освещение есть», — сообщили очевидцы аварии в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы сообщили, что в ДТП никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на парковке в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе у дома № 13 на улице Маршала Тухачевского утром, 9 января, произошло чрезвычайное происшествие. Иномарка загорелась на автомобильной парковке. Информации о пострадавших нет.