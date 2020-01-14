Ученые: мозг родителей и ребенка синхронизируется во время игры

Ученые: мозг родителей и ребенка синхронизируется во время игры
Законопроект внесли в Госдуму. Фото: pixabay.com

Исследователи из Принстонского университета рассказали, что мозг младенца в возрасте от 9 до 15 месяцев и родителей синхронизируется во время проведения игр.

В проведении эксперимента приняли участие 20 детей и родители.

Немного ранее ученые доказали, что активность мозга взрослых людей синхронизируется во время общения, а во время игр синхронизируется мозг детей и родителей.

Об этом сообщает Psychological Science.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно какие купюры чаще всего подделывают мошенники. В Министерстве внутренних дел России сообщили, что чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 и 1000 рублей.Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей подвергаются подделке реже. Также чаще всего подделывают иностранные купюры 100 и 500 евро.

дети родители ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водитель погиб в ДТП в Красном Селе
Пожарные тушили дом на 80 «квадратах» в Ленобласти
8 спасателей тушили горящий дом в Ленобласти
Ученые рассказали, что является причиной плохого сна
Россиянам с детьми могут упростить переход на ипотеку
36 спасателей тушили горящие бытовки в Приморском районе
Ученые: мозг родителей и ребенка синхронизируется во время игры
МЧС предупредили жителей Петербурга о сильном ветре