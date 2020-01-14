Ученые: мозг родителей и ребенка синхронизируется во время игры

Исследователи из Принстонского университета рассказали, что мозг младенца в возрасте от 9 до 15 месяцев и родителей синхронизируется во время проведения игр.
В проведении эксперимента приняли участие 20 детей и родители.
Немного ранее ученые доказали, что активность мозга взрослых людей синхронизируется во время общения, а во время игр синхронизируется мозг детей и родителей.
Об этом сообщает Psychological Science.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно какие купюры чаще всего подделывают мошенники. В Министерстве внутренних дел России сообщили, что чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 и 1000 рублей.Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей подвергаются подделке реже. Также чаще всего подделывают иностранные купюры 100 и 500 евро.