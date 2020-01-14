Ученые: мозг родителей и ребенка синхронизируется во время игры

Исследователи из Принстонского университета рассказали, что мозг младенца в возрасте от 9 до 15 месяцев и родителей синхронизируется во время проведения игр.

В проведении эксперимента приняли участие 20 детей и родители.

Немного ранее ученые доказали, что активность мозга взрослых людей синхронизируется во время общения, а во время игр синхронизируется мозг детей и родителей.

Об этом сообщает Psychological Science.