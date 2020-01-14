36 спасателей тушили горящие бытовки в Приморском районе

36 спасателей тушили горящие бытовки в Приморском районе
Огонь потушили. Фото: pixabay.com

В Приморском районе Петербурга 36 сотрудников МЧС и восемь единиц специальной техники приняли участие в тушении четырех горящих бытовок на стройплощадке. Все случилось ночью, 14 января.

Информация о пожаре на Орлово-Денисовском проспекте, 19/3 поступила в службы спасения в 2:25. Огонь охватил территорию в 40 квадратных метра. О случившемся сообщают в ГУ МЧС по Петербургу.

Полностью ликвидировать возгорание удалось к 4:34.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.

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