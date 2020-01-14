8 спасателей тушили горящий дом в Ленобласти

8 спасателей тушили горящий дом в Ленобласти
Огонь потушили. Фото: pixabay.com

Утром вторника, 14 января, произошел пожар в одном из дачных домов в деревне Бережки Волховского района Ленинградской области.

Информация о пожаре поступила в службы спасения в начале пятого часа. Огонь охватил территорию в 60 квадратных метра. О случившемся сообщают в ГУ МЧС по Ленинградской области.

Полностью ликвидировать возгорание удалось к 5:17. В тушении огня приняли участие 8 спасателей.

Никто не пострадал.

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