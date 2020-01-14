Водитель погиб в ДТП в Красном Селе

В Красносельском районе Петербурга ночью вторника, 14 января, произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» во «ВКонтакте». По предварительным данным, водитель, уходя от преследования, не справился с управлением транспортным средством. Машина съехала в кювет и врезалась в дом № 35 на улице Свободы в Красном Селе.

После столкновения с домом машина загорелась. Водитель погиб.

На данный момент выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Lada Priora сбила двух человек на переходном переходе. Серьезные травмы получили 25-летний мужчина и 59-летняя женщина. Пострадавшие были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и Ленобласти.