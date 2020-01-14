В компания «Свеза» рассказали о попытке подкупа сотрудника

Прокуратура Колпинского района оштрафовала компанию ООО «Амегастрой» за попытку подкупа. Генеральный директор организации, надеясь выиграть тендер и заключить договор по монтажу инженерных сетей очистных сооружений бассейна гидротермической обработки, поручил своему работнику предложить подкуп в размере 600 тыс. рублей специалисту по закупкам НАО «Свеза Усть-Ижора».

При поступлении устного предложения о взятке от работника «Амегастрой», в соответствие с Политикой противодействия коррупции «Свеза», сотрудник НАО «Свеза Усть-Ижора» обратился в службу безопасности, которая оперативно отреагировала и привлекла работников правоохранительных органов для фиксации попытки дать взятку. В мае 2018 года работник ООО «Амегастрой» по поручению генерального директора встретился с руководителем службы по закупкам «Свезы» и в рабочем кабинете передал в виде аванса 50 тысяч рублей. После передачи взятки были проведены следственные мероприятия.

Благодаря бдительности сотрудников «Свезы» нарушители были задержаны с поличным. По итогам тендера, в рамках которого потенциальные подрядчики проверяются комплексно, в том числе и с точки зрения нарушений антикоррупционной политики, был выбран другой поставщик. Работы по данному тендеру успешно завершены в 2018 году.

«Свеза» строит свой бизнес на принципах социальной ответственности, в том числе пристальное внимание уделяет взаимодействию с поставщиками и недопущению коррупции, сообщили Gazeta.spb.ru в компании. Помимо Политики противодействия коррупции создана корпоративная инфраструктура — Единая горячая линия и Комитет по этике, которые позволяют незамедлительно сообщать о любых подобных фактах. Также выстраиванию благонадежных взаимоотношений с поставщиками способствует и прозрачная процедура Тендерных комитетов.

О компании «Свеза» «Свеза» − российская компания, мировой лидер на рынке березовой фанеры. Продукция «Свеза» завоевала доверие потребителей в 80 странах мира на пяти континентах. Она используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, создании экологичной мебели и стильных интерьеров. «Свеза» – поставщик №1 в России для монолитного строительства. «Свеза» выпускает 1,4 млн м3 высококачественной продукции ежегодно, включая фанеру и древесно-стружечные плиты.