Тройное ДТП произошло в Красногвардейском районе

В Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех иномарок. Все произошло утром, 14 января, на Красногвардейской площади.

В тройном ДТП столкнулась машина такси, Hyundai и KIA.

О случившейся аварии сообщитесь пользователи сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Очевидцы выложили в Сеть фотографии с места происшествия.

На фотографии заметно, что две машины разбили капот.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.