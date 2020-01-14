Сошедший с рельсов вагон с топливом подперли табуреткой на Сортировочной

Пользователи Сети обсуждают произошедшее ЧП ночью, 14 января, на станции Сортировочная-Московская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Пять цистерн с дизельным топливом сошли с рельсов.
Пользователи Сети заметили, что на одном из фотоснимков цистерну подперли табуреткой.
«Табуреткой вагон подпёрли», — сообщил пользователь в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге на автодороге «Кола» произошла авария с участием легкового автомобиля. Сотрудники ГИБДД отметили, что в аварии ранения получили три человека. Был ранен водитель, а также два ребенка.