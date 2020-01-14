Сошедший с рельсов вагон с топливом подперли табуреткой на Сортировочной

Пользователи Сети обсуждают произошедшее ЧП ночью, 14 января, на станции Сортировочная-Московская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Пять цистерн с дизельным топливом сошли с рельсов.

Пользователи Сети заметили, что на одном из фотоснимков цистерну подперли табуреткой.