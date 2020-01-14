Сошедший с рельсов вагон с топливом подперли табуреткой на Сортировочной

Сошедший с рельсов вагон с топливом подперли табуреткой на Сортировочной
Место ЧП. Фото: vk.com/spb_today

Пользователи Сети обсуждают произошедшее ЧП ночью, 14 января, на станции Сортировочная-Московская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Пять цистерн с дизельным топливом сошли с рельсов.

Пользователи Сети заметили, что на одном из фотоснимков цистерну подперли табуреткой.

«Табуреткой вагон подпёрли», — сообщил пользователь в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге на автодороге «Кола» произошла авария с участием легкового автомобиля. Сотрудники ГИБДД отметили, что в аварии ранения получили три человека. Был ранен водитель, а также два ребенка.
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