В Ленобласти отца осудили за рассылку порнографии с 11-летней дочерью

В Ленинградской области вынесен приговор 52-летнему жителю поселка Кузнечное. Его обвиняют в сексуальном насилии над 11-летней дочерью и распространении порнографии с её участием.

Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщает Следственное управление СК РФ по Ленобласти.

Суд установил, что с марта по июнь 2018 года мужчина забирал у бывшей жены свою 11-летнюю дочь и привозил к себе домой в поселок Кузнечное. Там он неоднократно подвергал девочку сексуальному насилию.

Позднее мужчина познакомился в интернете с женщиной. В ходе переписке он переслал её несколько десятков порнографических материалов с дочерью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Петербурга подозревают в распространении детской порнографии. Мужчина пересылал видеозапись с участием девочки через мессенджер.