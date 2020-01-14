Opel планирует снизить цены на автомобили в России

Цены на автомобили Opel в России будут постепенно снижаться, но это коснется только моделей локального производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего директора брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексея Володина.

По его словам, стоимость автомобилей будет снижаться по мере добавления средних и базовых комплектаций.

На заводе в Калуге производится минивэн Zafira Life. В зависимости от комплектации, автомобиль стоит от 2,5 до 2,9 миллиона рублей. Весной 2020 года планируется запустить производство грузового фургона Vivaro.

После четырехлетнего перерыва немецкий бренд возвращается на российский авторынок. Opel покинул Россию в 2015 году на фоне низких продаж. Тогда маркой владел концерн General Motors, он объяснил такое решение нежеланием инвестировать «в рынок с неясной долгосрочной перспективой». Сейчас автопроизводитель принадлежит группе PSA. В феврале 2019 года президент PSA Карлос Таварес объявил о планах вернуть бренд в Россию. На первых порах автомобили Opel будут продавать 11 дилерских центров в Москве, Петербурге, Ставрополе, Ростове, Рязани, Тюмени и Нижнем Новгороде. В 2020 году сеть будет расширена в два раза. С выходом на российский рынок PSA планирует усилить присутствие в Евразийском регионе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил что по возвращению в Россию автопроизводитель Opel столкнется с конкурентами, которые за это время укрепились на российском рынке.