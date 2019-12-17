В Кремле прокомментировали возвращение Opel на российский рынок

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил что по возвращению в Россию автопроизводитель Opel столкнется с конкурентами, которые за это время укрепились на российском рынке.

Песков рассказал в ходе брифинга с журналистами, что автомобильные рынки любых стран всегда находятся в движении. Бывает такое, что продажи автомобилей падают из-за падения спроса, а бывает и наоборот, отметил пресс-секретарь. По его словам, в России есть дилеры, которые сохраняют достаточно высокий объем продаж вне зависимости от спроса и как раз они могут составить конкуренцию Opel, который покинул российский рынок в 2015 году.

Американский концерн General Motors, владеющий маркой, в качестве причины уходы с рынка назвал ухудшающуюся экономическую ситуацию в стране и ослабление курса рубля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Opel возвращается на российский рынок спустя четыре года. Автопроизводитель уже принимает заказы на новые модели Grandland X и Zafira Life.