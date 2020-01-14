Бывший гендиректор «ЮИТ Санкт-Петербург» возглавил «ФСК «Лидер Северо-Запад»»

Бывший гендиректор «ЮИТ Санкт-Петербург» возглавил «ФСК &#171;Лидер Северо-Запад&#187;»
Михаил Возиянов более десяти лет занимал пост гендиректора «ЮИТ Санкт-Петербург». Фото: pixabay.com

Петербургское подразделение девелоперской группы компаний ФСК — ФСК «Лидер Северо-Запад» возглавил бывший гендиректор «ЮИТ Санкт-Петербург» Михаил Возиянов.

Михаил Возиянов более десяти лет занимал пост гендиректора «ЮИТ Санкт-Петербург» и старшего вице-президента ЮИТ в России.

Предыдущий генеральный директор компании Кирилл Крутиков продолжит работу в совете директоров.

Президент ГК ФСК Владимир Воронин отметил, что Возиянов имеет 20-летний опыт работы в жилищном строительстве и девелопменте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина состоялась церемония награждения победителей ежегодного независимого конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти.

«ФСК "Лидер Северо-Запад"» «ЮИТ Санкт-Петербург» Михаил Возиянов
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