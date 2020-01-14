Новогоднюю иллюминацию в Петербурге начнут отключать 15 января

Основную часть новогодних часть украшений в Петербурге обесточат на этой недели. К работам СПб ГБУ «Ленсвет» приступит 15 января.

Специалистам «Ленсвета» предстоит объехать 4 тыс. 879 точек подключений новогодних иллюминаций. Большинство из них будут отключены уже в среду.

«Бригады работают в круглосуточном режиме», — уточнили в пресс-службе «Ленсвета».

После того, как украшения отключат от электроснабжения, они будут демонтированы. За снятие новогоднего убранства отвечают районные администрации и СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления».

Все украшения будут отправлены на склад до следующей зимы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Новой Голландии начал работу пункт приема новогодних елок. Сдать дерево можно 14, 15 и 16 января с 10:30 до 22:00. Все хвойные будут измельчены и отправлены в центр для диких животных «Велес» и конный клуб «Кентаврик».