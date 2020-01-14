СКА объявил состав на матч с рижским «Динамо»

Хоккейный клуб СКА объявил состав на матч с рижским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В первую пятерку попали Ткачев, Швец-Ороговой, Якупов, Белов и Бенгтссон.

Во второй сыграют: Карпов, Каблуков, Кетов, Токранов и Ожиганов.

В составе третьей пятерки — Кузьменко, Лехтеря, Коскиранта, Хафизуллин и Зуб.

В последней — Марченко, Морозов, Подколзин, Галенюк и Глотов.

Ворота армейцев с берегов Невы будет защищать Хелльберг. Мельничук в запасе, сообщается на официальной странице клуба «Вконтакте».

Матч состоится в Ледовом дворце. Начало в 19.30 мск.

Напомним, 12 января СКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч закончился со счетом 2:1 (ОТ) в пользу армейцев с Невы.

СКА находится на третьем месте в Западной конференции, имея в своем активе 65 очков. Рижское «Динамо» занимает одиннадцатое место с 32 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский СКА обыграл «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ 12 января. Победную шайбу хоккеисты забросили в овертайме. Решающий гол на 62-й минуте забил защитник СКА Артем Зуб. Аккуратно объехав вратаря, он от штанги отправил шайбу в ворота соперников.