В новогодние праздники в Петербург по М-11 въехало более 105 тыс. автомобилей

В новогодние праздники в Петербург по М-11 въехало более 105 тыс. автомобилей
Трасса М-11 Москва-Петербург. Фото: vk.com/m11_moscow

На новогодних каникулах в Петербург по новой платной трассе М11 заехало 105 тысяч автомобилей. Это на 20% больше, чем за декабрь 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Магистрали двух столиц».

На новогодних праздниках пунктами взимания платы на въезде в Петербург – съезд на Колпинское шоссе и съезд на КАД – в сутки пользовались 9,8 тыс. водителей. Еще в декабре там насчитывалось 8,3 тыс. машин.

Напомним, 27 ноября состоялось открытие скоростной платной трассы М-11. В церемонии открытия трассы принял участие Владимир Путин. Скоростная трасса протяженностью в 669 км соединит МКАД и петербургский КАД. Проезд по такой дороге будет стоить от 1331 до 2020 рублей, а время в пути займет от 5 до 6 часов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рост числа проездов по платной скоростной трассе М-11 «Москва — Петербург» ожидается в два с половиной раза в текущем году — до 11,5 млн, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

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В новогодние праздники в Петербург по М-11 въехало более 105 тыс. автомобилей
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