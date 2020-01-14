К «Интерторгу» подали иски на сумму более 5,6 млрд рублей

Поставщики с начала прошлого года подали к ритейлеру более 380 исков. Фото: Pixabay

Поставщики с начала прошлого года подали к ритейлеру более 380 исков. Фото: Pixabay

Компании «Интерторг», в которую входят cетевые магазины «Семья», «Spar» и «Идея», придется отвечать по искам, общая сумма которых превышает 5,6 млрд рублей.

Поставщики с начала прошлого года подали к ритейлеру более 380 исков.

В картотеке арбитражных судов числятся заявления от «Пит-Продукт», «Балтсервис», «Витаторг», «Фили-Бейкер», «Макфа», «Славянка» и других.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что к «Семье», «Идее» и «Spar» подали иски почти на миллиард рублей. Некоторые иски завершились мировыми соглашениями. Так, например, «Интерторг» расквитался с долгами перед «Пискаревским молочным заводом», хотя покупатели по-прежнему не могут обнаружить товар этого производителя на прилавках супермаркетов.