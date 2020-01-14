Две иномарки столкнулись на проспекте Маршала Жукова

Две иномарки столкнулись на проспекте Маршала Жукова
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 14 января на проспекте Маршала Жукова недалеко от Кронштадтской улицы произошло ДТП с двумя иномарками.

«Товарищи каким то образом столкнулись на Маршала Жукова», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, BMW решил повернуть вторым рядом, но тут поехал Volvo. Машины получили незначительные повреждения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января.

авария дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СКА всухую обыграл рижское «Динамо»
Маршрутка «обидела» маршрутку на развязке Московского шоссе и ...
Две иномарки столкнулись на проспекте Маршала Жукова
Сонный водитель Ford Focus разбил Hyundai Solaris на пересечении ...
«Яндекс. Драйв» перевернулся на Кондратьевском проспекте
Петербургские депутаты объединились для защиты СКК от сноса
К «Интерторгу» подали иски на сумму более 5,6 млрд рублей
Ударивший сотрудника ОМОН фанат «Зенита» получил условный срок