Две иномарки столкнулись на проспекте Маршала Жукова

Вечером 14 января на проспекте Маршала Жукова недалеко от Кронштадтской улицы произошло ДТП с двумя иномарками.

«Товарищи каким то образом столкнулись на Маршала Жукова», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, BMW решил повернуть вторым рядом, но тут поехал Volvo. Машины получили незначительные повреждения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января.