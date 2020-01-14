На Красноармейской 10 спасателей два часа тушили двухэтажный дом

В Курортном районе спасатели тушили пожар в двухэтажном доме. С огнем боролись десять человек.

Все произошло сегодня, 14 января, в доме 25 на улице Красноармейской (Зеленогорск). Сигнал о ЧП поступил 14:19. К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Петербургу, в результате пожара в доме сгорела пристройка, обгорела внешняя стена, а также выгорел чердак на площади 60 «квадратов».

Огонь тушили более двух часов. К 16:29 возгорание было полностью ликвидировано.

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