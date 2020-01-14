Маршрутка «обидела» маршрутку на развязке Московского шоссе и Витебского проспекта

Маршрутка &#171;обидела&#187; маршрутку на развязке Московского шоссе и Витебского проспекта
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В Петербурге на развязке Московского шоссе и Витебского проспекта маршрутка спровоцировала ДТП. Водитель пассажирского транспорта попытался объехать пробку.

Авария случилась сегодня вечером, 14 января. По словам очевидцев, транспорт врезался в другую маршрутку и зацепил легковой автомобиль. На кадрах видно, что столкновение только усложнило ситуацию на дороге.

«Обижал пробку через бордюр», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях к записи большинство пользователей заинтересовались именно опечаткой автора, а не дорожно-транспортным происшествием.

«Да как она посмела обидеть маршрутку», — в шутку возмутился пользователь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о сонном водителе, который устроил ДТП в Петербурге.

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