Маршрутка «обидела» маршрутку на развязке Московского шоссе и Витебского проспекта

В Петербурге на развязке Московского шоссе и Витебского проспекта маршрутка спровоцировала ДТП. Водитель пассажирского транспорта попытался объехать пробку.

Авария случилась сегодня вечером, 14 января. По словам очевидцев, транспорт врезался в другую маршрутку и зацепил легковой автомобиль. На кадрах видно, что столкновение только усложнило ситуацию на дороге.

«Обижал пробку через бордюр», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях к записи большинство пользователей заинтересовались именно опечаткой автора, а не дорожно-транспортным происшествием.

«Да как она посмела обидеть маршрутку», — в шутку возмутился пользователь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о сонном водителе, который устроил ДТП в Петербурге.