Сонный водитель Ford Focus разбил Hyundai Solaris на пересечении Суздальского и Художников

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием иномарок. Один из водителей уснул за рулем.

Все произошло сегодня вечером, 14 января, на перекрестке Суздальского проспекта и проспекта Художников. По словам очевидцев в соцсети «ВКонтакте», водитель Ford Focus уснул за рулём и врезался в Hyundai Solaris.

На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что в результате столкновения у второй иномарки сильно пострадала задняя часть — раздроблены бампер и багажник.

Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о перевернутом каршеринге. Машина оказалась на крыше посреди проезжей части в Петербурге.