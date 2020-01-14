Сонный водитель Ford Focus разбил Hyundai Solaris на пересечении Суздальского и Художников

Сонный водитель Ford Focus разбил Hyundai Solaris на пересечении Суздальского и Художников
У машины полностью разбита задняя часть. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием иномарок. Один из водителей уснул за рулем.

Все произошло сегодня вечером, 14 января, на перекрестке Суздальского проспекта и проспекта Художников. По словам очевидцев в соцсети «ВКонтакте», водитель Ford Focus уснул за рулём и врезался в Hyundai Solaris.

На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что в результате столкновения у второй иномарки сильно пострадала задняя часть — раздроблены бампер и багажник.

Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о перевернутом каршеринге. Машина оказалась на крыше посреди проезжей части в Петербурге.

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