«Яндекс. Драйв» перевернулся на Кондратьевском проспекте

Вечером 14 января произошло ДТП, в результате которого «Яндекс. Драйв» перевернулся на крышу на перекрестке проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского.

По словам очевидцев, ДТП мешает проезду по Кондратьевскому со стороны Металлистов.

«ЯндекстДрайв перевернули на крышу на перекрестке Маршала Блюхера и Кондратьевского проспекта. Мешают сильно проезду по Кондратьевскому со стороны Металлистов»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Причины ДТП устанавливаются. Информация о пострадавших не сообщается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января.