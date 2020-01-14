«Яндекс. Драйв» перевернулся на Кондратьевском проспекте

«Яндекс. Драйв» перевернулся на Кондратьевском проспекте
Причины ДТП устанавливаются. vk.com/spb_today

Вечером 14 января произошло ДТП, в результате которого «Яндекс. Драйв» перевернулся на крышу на перекрестке проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского.

По словам очевидцев, ДТП мешает проезду по Кондратьевскому со стороны Металлистов.

«ЯндекстДрайв перевернули на крышу на перекрестке Маршала Блюхера и Кондратьевского проспекта. Мешают сильно проезду по Кондратьевскому со стороны Металлистов»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Причины ДТП устанавливаются. Информация о пострадавших не сообщается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января.

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«Яндекс. Драйв» перевернулся на Кондратьевском проспекте
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