«Семья» и Spar не могут покинуть помещения из-за долгов

Собственники помещений, где расположены магазины «Семья» и Spar, жалуются, что «Интерторг» затягивает с освобождением помещений.

Как сообщает «Фонтанка», собственники начали подозревать «Интерторг» в намеренной задержке с выездом, а также перекладывании на арендодателей расходов по демонтажу вывесок и вывоза оборудования с мебелью. По этой причине собственники не могут подыскать новых арендаторов.

Тем временем, «Интерторг» сообщил о нехватке денег на слишком дорогую процедуру вывоза оборудования из помещений магазинов. Это стало причиной того, что компания предлагает арендодателям оплатить услуги по вывозу оборудования самостоятельно.

В результате этого арендодатели намерены через арбитражный суд добиться выезда «Интерторга» из всех помещений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владелец франшизы Spar на Северо-Западе рассказал о планах после закрытия сети.