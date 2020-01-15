В Пушкине в мужчину выстрелили из травматического ружья в собственной квартире

Нападал знакомый его дочери. В чем причина конфликта – не совсем понятно.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Обо всем сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в городе Пушкин на Школьной улице 13 числа. В квартиру пострадавшего приехали знакомый с сыном, чтобы решить конфликт между молодыми людьми. По предварительным данным, парень 2002 года рождения схватился за травматического оружие и выстрелил в отца своей знакомой. В результате мужчина получил слепое огнестрельное ранение грудной клетки, его госпитализировали в больницу и после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение.

Теперь молодого парня подозревают в покушении на убийство.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Петербурга получил восемь лет строго режима за жестокое убийство своей жены. Суд установил, что в декабре прошлого года обвиняемый злоупотреблял крепкими алкогольными напитками, в результате чего между ним и его женой произошла ссора.