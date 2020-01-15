На Васильевском мужчину едва спасли после отравления психотропом

Сейчас молодой человек находится в больнице под наблюдением врачей.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Как стало gazeta.spb.ru, петербуржца спасали на 11 линии Васильевского острова недалеко от дома номер 28 еще во вторник утром. На место прибыла карета скорой помощи, которая откачивала парня, отравившегося психотропными вещества. На вид ему около 23 лет. Пока непонятно, как именно все случилось.

Мужчина госпитализировали. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное. Он помещен в токсикологическое отделение, где приходит в себя после инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школьницу из Ленобласти напоили водой с психотропами. Подруга девочки рассказала, что на прогулке они познакомились с тремя молодыми людьми. Один из них предложил школьнице минеральную воду. Девочка сделала глоток, после чего ей стало плохо.