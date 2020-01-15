Две аферистки из «собеса» лишились свободы за кражу миллиона у пенсионерки

Две аферистки из &#171;собеса&#187; лишились свободы за кражу миллиона у пенсионерки
Фото: Pixabay

Их отправили в колонию на 2,5 года.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Решение принял Московский районный суд Петербурга, который признал двух женщин виновными в краже.

Они, притворившись сотрудницами собеса, пришли к пенсионерке еще в сентябре 2019 года. Заявив, что им нужно обменять деньги, аферистки проникли в квартиру женщины. Пока одна ее отвлекла, другая похитила со стола в комнате более одного миллиона рублей. После этого обе преступницы скрылись, но их все равно поймали и отправили в СИЗО.

Теперь им предстоит отсидеть в колонии 2,5 года за кражу, а также вернуть пенсионерке 450 тысяч рублей. Они свою вину признали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дело об афере с элитной недвижимостью в Петербурге дошло до суда.

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