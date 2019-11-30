Дело об афере с элитной недвижимостью в Петербурге дошло до суда

В Петербурге будут судить троих мужчин за мошенничество. Как полагает следствие, один из них провести незаконную сделку купли-продажи элитной квартиры в 200 квадратных метров на Васильевском острове. Квартира принадлежит его родному брата, который находился в это время в СИЗО как обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мошенники придумали хитрый план, согласно которому в роли продавца недвижимости должен был выступить брат собственника квартиры, который был внешне на него похож.

Второй из соучастников должен был выступить как покупатель этой квартиры, а третий должен был заниматься сопровождением сделок и поиском новых покупателей для перепродажи указанного жилья.

Подставной хозяин квартиры получил поддельный паспорт на имя родного брата, но с фотографией своего знакомого, который не был посвящен в преступный план злоумышленников. Этот знакомый в Многофункциональном центре подписывал документы в качестве продавца квартиры.

Мошенники в итоге получили право собственности на элитное жилье и продали полученную недвижимость реальному покупателю более чем за 13 млн рублей.

Через несколько месяцев из СИЗО вернулся собственник квартиры, за которого обвиняемые и внесли залог с продажи недвижимости, а после чего через судебные органы истребовал у нового владельца свою квартиру в связи с недействительностью сделки, совершенной от его имени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гендиректор «Капитала» получил 5 лет заочно за мошенничество с имуществом. Суд установил, что Жилкин приискал фиктивный договор купли-продажи и другие документы для регистрации права собственности на помещение в Шушарах, принадлежащее ООО «СК «Дальпитерстрой». Документы он предоставил в Росреестр, после чего завладел помещением на Пушкинской улице стоимостью 184 тыс. 806 рублей.