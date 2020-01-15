На Богатырском прорвало трубу – под водой оказался газон и дорога

На Богатырском прорвало трубу – под водой оказался газон и дорога
Фото: скриншот Вконтакте

Местные жители пока не сообщали, есть ли перебои в подачи воды.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Соседи СПЧ ● Приморский район». Петербуржцы пишут, что инцидент произошел на Богатырском проспекте недалеко от дома 57. Во дворе случилась коммунальная авария – прорвало трубу, из которой хлещет вода. Озеро образовалось не только на газоне, но и дороге.

«Купель. Петербургская версия»,

—шутит один из пользователей.

Официальные ведомства пока никак не комментировали аварию. Непонятно, есть ли в Приморском районе проблемы с водой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прорванную трубу заменили на Непокорённых. В течении суток будет проведена проверка трубы, санитарная обработка, промывка водоканала, а также проверка проб воды.

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