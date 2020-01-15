В Петербурге отложили законопроект об ограничении продаж снюсов несовершеннолетним

В ЗакСе решили обдумать инициативу хорошенько и только потом возвращаться к ней.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Продажу снюсов обсуждали депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Парламентарий от «Справедливой России» Алексей Ковалев заявил, что проблема серьезная и требует молниеносной реакции. Он потребовал запретить продажу бестабачных смесей не только детям, но и взрослым. Депутат от «Единой России» Денис Четырбок отметил, что его фракция первой внесла законопроект. Он также убежден, что торопиться нельзя и нужно все обдумать, прежде чем решать.

«Не по методу бешеного принтера»,

— заключил Четырбок.

Пока что вопрос о вводе ограничений отложили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге из магазинов изъяли 35,5 тысяч пачек снюса.