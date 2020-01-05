В Петербурге из магазинов изъяли 35,5 тысяч пачек снюса

Более 35,5 тысяч единиц запрещенных в России никотиносодержащих курительных смесей изъяли из продажи в Северной столице.

За последние дни сотрудники Роспотребнадзора провели более 250 проверок на территории Северной столицы. Ведомство активно борется с распространением запрещенного вещества, аналога курительного табака — снюса. На данный момент из оборота изъято 35,5 тысяч единиц товара.

Проверяют не только продавцов, но и производителей вещества. На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области Роспотребндзор насчитывает семь предприятий, занимающихся изготовлением курительной смеси. Одной из семи компании запретили осуществлять свою деятельность, другие шесть найти пока не удалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор проверил более 19 тысяч адресов продавцов и производителей запрещенного табака.